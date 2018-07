Washington (dpa) - Die ehemalige First Lady der USA, Nancy Reagan, ist gestorben. Ronald-Reagan-Präsidentenbibliothek mit. Die frühere Filmschauspielerin wurde 94 Jahre alt. Sie war die zweite Frau des 2004 nach einer Alzheimer-Erkrankung gestorbenen republikanischen Präsidenten Ronald Reagan, der von 1981 bis 1989 amtierte. Nancy Reagan spielte einst in mehreren erfolgreichen Filmen mit und lernte Ronald Reagan kennen, als der damals ebenfalls als Schauspieler in Hollywood arbeitete. 1952 heiratete das Paar.

