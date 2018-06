Conflans-Sainte-Honorine (SID) - Der australische Radprofi Michael Matthews hat den Prolog der traditionellen Fernfahrt Paris-Nizza gewonnen. Der 25 Jahre alte Straßen-Vizeweltmeister vom Team Orica GreenEdge setzte sich beim Auftakt der "Fahrt zur Sonne" in Conflans-Sainte-Honorine nach 6,1 km und 7:39 Minuten vor dem Niederländer Tom Dumoulin (Giant-Alpecin/+0:01) durch.

Bester Deutscher war der Rostocker Paul Martens (Lotto NL-Jumbo) auf Platz 32 (+0:20), die Top-Sprinter Marcel Kittel (Arnstadt/Etixx-Quick Step und Andre Greißel (Rostock/Lotto-Soudal) belegten Platz 38 beiziehungsweise 109. Vorjahressieger Richie Porte (Australien/Sky) wurde Elfter (+0:10), der zweimalige Toursieger Alberto Contador (Spanien/Tinkoff) kam auf Rang 27 (+0:16).

Die erste Etappe führt am Montag über 198 km von Condé-sur-Vesgre nach Vendôme, die Fernfahrt endet am kommenden Sonntag in Nizza.