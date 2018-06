Hannover (dpa) - Die deutschen Tennis-Herren kämpfen am Sonntag in der Davis-Cup-Partie gegen Tschechien noch um den Einzug in das Viertelfinale. Nach den ersten beiden Einzeln und dem Doppel liegt die Auswahl des Deutschen Tennis Bundes jedoch mit 1:2 zurück.

"Wir haben uns natürlich was ausgerechnet", gab Bundestrainer Michael Kohlmann nach dem verlorenen Doppel zu. Doch Philipp Kohlschreiber und Philipp Petzschner mussten sich am Samstag in Hannover dem Weltklasse-Duo Tomas Berdych und Radek Stepanek nach 2:43 Stunden mit 6:7 (7:9), 5:7, 4:6 geschlagen geben. Damit müssen Kohlschreiber und Alexander Zverev ihre Einzel gewinnen, um ein Playoff-Duell um den Verbleib in der Weltgruppe der besten 16 Nationen zu vermeiden.

Im Duell der Spitzenspieler trifft Kohlschreiber zunächst auf den Weltranglisten-Siebten Berdych. Anschließend bekommt es Davis-Cup-Debütant Zverev mit Lukas Rosol zu tun. "Wir haben noch eine Chance, die wollen wir nutzen", sagte Kohlschreiber. Die deutsche Nummer eins hat allerdings mit 1:8 eine miserable Bilanz im direkten Vergleich mit Berdych.

"Er ist Favorit, aber ich werde alles geben", sagte der 32 Jahre alte Augsburger. Bei einer Niederlage muss die DTB-Auswahl wie im Vorjahr in die Abstiegs-Playoffs im September. Der Gegner würde am 19. Juli ausgelost. Sollten Kohlschreiber und Zverev jedoch die Überraschung schaffen, bekämen sie gegen Frankreich die Möglichkeit zur Revanche. Die Franzosen entschieden auf Guadeloupe die Partie gegen Kanada schon nach dem Doppel für sich. 2015 hatten sich die Franzosen in der ersten Runde in Frankfurt mit 3:2 gegen Deutschland durchgesetzt.

Kohlmann jedenfalls hat die Hoffnung noch nicht aufgegeben. "Wenn Kohlschreiber gewinnt und es wirklich 2:2 steht, gehe ich davon aus, dass Zverev den dritten Punkt für uns holt", sagte der Kapitän.

