Washington (AFP) Der populistische Geschäftsmann Donald Trump hat TV-Sendern zufolge die wichtige Vorwahl der Republikaner im US-Bundesstaat Louisiana gewonnen. Trump habe in dem großen Südstaat gesiegt, berichteten mehrere Fernsehsender am Samstag (Ortszeit). Zudem habe er nach ersten Ergebnissen einen komfortablen Vorsprung in Kentucky. Zuvor hatte sein Konkurrent Ted Cruz die Vorwahlen in den kleineren Bundesstaaten Kansas und Maine gewonnen.

