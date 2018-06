New York (AFP) Die Schauspielerin Lena Dunham, deren TV-Serie "Girls" in den USA große Erfolge feiert, ist am Samstag ins Krankenhaus eingeliefert worden. Sie unterziehe sich einer OP wegen Endometriose, teilte das Management der 29-Jährigen mit. Die oft schmerzhafte chronische Erkrankung der Gebärmutterschleimhaut kann eine Ursache von Unfruchtbarkeit sein.

