Washington (dpa) - Gegenwind für Präsidentschaftsbewerber Donald Trump: Sein Konkurrent Ted Cruz gewann die Vorwahlen der Republikaner in den Bundesstaaten Kansas und Maine deutlich. Trump entschied das Rennen in Louisiana und Kentucky für sich. In den vergangenen Tagen hatten führende Republikaner massiv Stimmung gegen ihn gemacht. Bei den Demokraten schlug Bernie Sanders die frühere US-Außenministerin Hillary Clinton in Nebraska und Kansas deutlich. Clinton wiederum setzte sich in Louisiana gegen den 74-Jährigen durch.

