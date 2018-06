Sydney (AFP) In Sydney in Australien hat ein Bewaffneter einen Menschen getötet und zwei weitere verletzt, bevor er sich offenbar selbst erschoss. Die Polizei wurde nach eigenen Angaben am Montag zu einem Industriegebiet in einem Vorort gerufen, wo Schüsse abgefeuert worden waren. Nach einer Absperrung und Belagerung des Komplexes fand die Polizei dann einen Toten und zwei verletzte Männer.

