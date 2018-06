Nürnberg (AFP) In Finnland soll kommendes Jahr die erste elektronisch betriebene Autofähre des Landes ihren Dienst aufnehmen. In den Schären vor der Stadt Turku soll das etwa 90 Meter lange und 16 Meter breite Schiff ab Sommer 2017 bis zu 90 Autos pro Fahrt befördern, teilte das für den Elektroantrieb verantwortliche Unternehmen Siemens am Montag in Nürnberg mit.

