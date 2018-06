Brüssel (AFP) EU-Parlamentspräsident Martin Schulz (SPD) hat sich beim türkischen Ministerpräsidenten Ahmet Davutoglu über das Vorgehen Ankaras gegen die regierungskritische Zeitung "Zaman" beschwert. "Ich habe ihm für das Europäische Parlament gesagt, dass die Medienfreiheit ein Kernelement der Identität der EU ist", sagte Schulz vor Beginn des EU-Türkei-Gipfels am Montag in Brüssel. Er sei zwar auch "kein begeisterter Leser von 'Zaman'", aber "Meinungsfreiheit ist eben genau das, dass nicht die Regierung bestimmt, was in den Zeitungen steht".

