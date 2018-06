London (AFP) Die Staats- und Regierungschefs der EU wollen nach Angaben von Diplomaten die sogenannte Balkanroute für geschlossen erklären. Dies sehe die Abschlusserklärung des am Montag in Brüssel stattfindenden Gipfels vor, teilten Diplomaten am Sonntag mit. Demnach soll die Hauptroute für Flüchtlinge in den Norden "in den kommenden Tagen" geschlossen werden. Damit werde die Praxis des "Durchwinkens" von Flüchtlingen beendet.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.