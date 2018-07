Brüssel (dpa) - In der Flüchtlingskrise hat die Türkei die EU in der Hand. Beim Gipfel in Brüssel verlangt Ankara nun zusätzlich zu den bereits vereinbarten drei Milliarden Euro noch einmal die gleiche Summe. Im Gegenzug könne die EU künftig alle illegal einreisenden Migranten wieder in die Türkei zurückschicken.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.