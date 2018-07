Chicago (dpa) – Mit einer selbstreinigenden Toilette sagt Boeing dem Problem schmutziger Flugzeug-Klos den Kampf an. Bei seinem Prototypen würden 99,99 Prozent aller Keime durch den Einsatz eines speziellen UV-Lichts abgetötet, teilte der Flugzeughersteller mit. Auch Konkurrent Airbus arbeitet an hygienischeren Flugzeugtoiletten. Boeing will die selbstreinigende Toilette noch mit berührungsfreien Wasserhähnen, Seifenspendern und Handtrockner flankieren. Auch die Tür soll sich ohne Berührung öffnen lassen. Eine Art Staubsauger sorgt für einen sauberen Boden.

