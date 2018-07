Brüssel (AFP) Der türkische Ministerpräsident Ahmet Davutoglu erhofft sich von seinem Angebot zur Flüchtlingsrücknahme eine "neue Ära in den Beziehungen der EU zur Türkei". Trotz aller bisherigen Maßnahmen halte die Flüchtlingsbewegung an, sagte er am Montag bei einer Pressekonferenz bei der Nato während einer Pause beim EU-Türkei-Gipfel. Deswegen sei er mit einem "neuen Paket an Vorschlägen" nach Brüssel gereist.

