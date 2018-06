Ankara (AFP) Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat die EU zur Auszahlung der im Flüchtlings-Aktionsplan vereinbarten drei Milliarden Euro aufgefordert. "Es ist nun vier Monate her, und sie haben das Geld noch immer nicht überwiesen", sagte Erdogan am Montag in Ankara. Sein Regierungschef Ahmet Davutoglu müsse beim EU-Sondergipfel in Brüssel eine Zusage erhalten. "Ich hoffe, dass er mit dem Geld zurückkehrt", sagte der Staatschef.

