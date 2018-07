Kiew (AFP) Im Fall der in Russland inhaftierten ukrainischen Kampfpilotin Nadja Sawtschenko hat Kiew die EU und die USA aufgefordert, Russland stärker unter Druck zu setzen. Der ukrainische Präsident Petro Poroschenko schrieb am Montag auf seiner Facebookseite, die Ukraine habe ein Schreiben an die Länder der EU sowie an die USA gerichtet. Darin bitte Kiew darum, "den Druck auf Russland zu erhöhen, um Nadjas Freilassung zu erwirken".

