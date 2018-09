San Juan (AFP) Der Senator Marco Rubio hat im Rennen um die Präsidentschaftskandidatur der US-Republikaner TV-Berichten zufolge die Vorwahl im Überseegebiet Puerto Rico gewonnen. Der 44-Jährige habe einen komfortablen Vorsprung auf der spanischsprachigen Karibikinsel, berichteten die Sender CNN und NBC News am Sonntag (Ortszeit). Es ist erst der zweite Sieg für den Sohn kubanischer Einwanderer. Am sogenannten Super Tuesday hatte der Senator aus Florida in Minnesota gewonnen.

