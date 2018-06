Washington (AFP) Der demokratische Präsidentschaftsbewerber Bernie Sanders hat TV-Sendern zufolge die Vorwahl im US-Bundesstaat Maine gewonnen. Der Senator aus Vermont habe sich dort gegen die frühere US-Außenministerin Hillary Clinton durchgesetzt, die als Favoritin für die Präsidentschaftskandidatur gilt, berichteten mehrere Sender am Sonntag (Ortszeit). Clinton hatte am Samstag die Vorwahl in dem wichtigen Bundesstaat Louisiana gewonnen, Sanders konnte in den kleineren Staaten Kansas und Nebraska punkten.

