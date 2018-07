Offenbach (dpa) - Heute ist es wechselnd bis stark bewölkt und bevorzugt im Nordwesten und Westen sowie im Mittelgebirgsraum entwickeln sich nochmals einzelne leichte Schauer, im Bergland als Schnee.

Südlich der Donau fällt zeitweise leichter Schneeregen oder Schnee, an den Alpen schneit es anfangs auch noch mit mäßiger Intensität, meldet der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach. Am Nachmittag lassen aber auch dort die Niederschläge nach. Im Osten und Teilen der südlichen Mitte des Landes kann sich bei aufgelockerter Bewölkung auch für längere Zeit die Sonne zeigen.

Dort bleibt es weitgehend trocken. Die Höchstwerte liegen zwischen 2 und 8 Grad, im höheren Bergland um 0 Grad. Der Wind weht schwach bis mäßig um West, an den Küsten und im Bergland in Böen auch frisch. In der Nacht zu Mittwoch bleibt es weitgehend trocken. Dabei klart es gebietsweise auf. Örtlich kann sich erneut Nebel bilden.

Ausgangs der Nacht verdichten sich die Wolken im Nordwesten und Westen, es bleibt aber trocken. Die Tiefsttemperaturen liegen zwischen 3 und -6 Grad, im süddeutschen Bergland und über Schnee sind bis -9 Grad zu erwarten. Streckenweise muss mit Glätte gerechnet werden.