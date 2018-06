Dallas (SID) - Dirk Nowitzki steckt mit den Dallas Mavericks wieder in Schwierigkeiten. Das Team um den deutschen Superstar kassierte in der Basketball-Profiliga NBA beim 90:109 gegen die Los Angeles Clippers nach einer ganz schwachen zweiten Hälfte seine dritte Niederlage in Folge. Nowitzki war mit 22 Punkten bester Spieler der Mavs.

"Wir sind an dem Punkt angelangt, wo wir uns Sorgen um den Play-off-Einzug machen müssen. Wir haben ein paar Eier gegen Teams gelegt, die wir hätten schlagen müssen, und haben jetzt eine brutale Serie von Spielen vor uns", sagte Nowitzki. Dallas ist in diesem Monat praktisch jeden zweiten Tag im Einsatz.

Die Mavericks sind mit 33 Siegen und 31 Niederlagen weiter Sechster im Westen, doch die Konkurrenz ist nicht mehr weit entfernt. Die Portland Trail Blazers haben die gleiche Bilanz, dahinter lauern die Houston Rockets (31:32) und Utah Jazz (29:33), die als Neunter nach derzeitigem Stand nicht für die Meisterrunde qualifiziert wären.

Nowitzki (37) war der einzige Mavericks-Spieler jenseits der 20-Punkte-Marke und traf neun seiner 19 Würfe aus dem Feld. Dallas hatte nach der Pause eine Trefferquote von 35 Prozent und setzte 17 Dreier in Serie daneben. Am Mittwoch geht es mit einem Heimspiel gegen die Detroit Pistons weiter.

Derweil gewann Meister Golden State Warriors 119:113 gegen Orlando Magic und stellte mit dem 45. Heimsieg nacheinander einen NBA-Rekord auf. Die Chicago Bulls hatten vom 30. März 1995 bis zum 4. April 1996 in der Hauptrunde zu Hause 44-mal nacheinander gewonnen.