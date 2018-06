Kopenhagen (AFP) Die dänische Polizei hat eine 16-Jährige unter dem Verdacht festgenommen, islamistisch motivierte Anschläge auf zwei Schulen in der Hauptstadt Kopenhagen geplant zu haben. Laut Unterlagen des Gerichts in Holbaek im Osten des Landes sollte sich einer der Anschläge gegen eine jüdische Schule in Kopenhagen richten. Bei der 16-Jährigen handelt es sich demnach um eine zum Islam konvertierte Schülerin.

