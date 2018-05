London (AFP) Die britische RWE-Tochter Npower will mehr als ein Fünftel der Stellen streichen. Die Mitarbeiterzahl von derzeit etwa 11.500 solle bis zum Jahr 2018 um 2400 sinken, teilte Npower am Dienstag mit. Britische Medien hatten bereits am Wochenende von dem geplanten Stellenabbau berichtet.

Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.