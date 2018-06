Straßburg (AFP) Arbeitnehmer, die in einen anderen EU-Staat entsandt werden, sollen künftig zu den gleichen Bedingungen arbeiten wie ihre einheimischen Kollegen. Dies gelte nicht nur für den Lohn, sondern auch für Prämien und sonstigen Zulagen, sagte die zuständige Sozialkommissarin, Marianne Thyssen, am Dienstag der Nachrichtenagentur AFP. Die Belgierin wollte am Abend dem Europaparlament in Straßburg ihren Entwurf für eine Revision der Entsenderichtlinie aus dem Jahre 1996 vorstellen.

