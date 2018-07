Straßburg (AFP) Die Entwicklung der Wirtschaft in Frankreich, Spanien und Portugal bereitet der EU-Kommission besondere Sorge. Die drei Euro-Länder seien durch "übermäßige" wirtschaftliche Ungleichgewichte gefährdet, heißt es in einem am Mittwoch vorgelegten Bericht der EU-Kommission. In Frankreich sieht die Kommission vor allem die hohe Staatsverschuldung und das schwache Wirtschaftswachstum kritisch.

