Brüssel (AFP) Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) hat sich gegen weitere Schuldenerleichterungen für Griechenland ausgesprochen. Er habe "kein richtiges Argument" für einen solchen Schritt, sagte Schäuble zum Abschluss des Treffens der EU-Finanzminister am Dienstag in Brüssel. Er verwies darauf, dass Griechenland in den kommenden Jahren weder Zinsen zahlen noch Schulden tilgen müsse. Für ihn gehe es deshalb um "eine Debatte um Prestige, aber nicht um Substanz".

