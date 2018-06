Karlsruhe (dpa) - Der Bundesgerichtshof in Karlsruhe hat noch keine Entscheidung zur Revision des Eislauf-Weltverbandes ISU gegen das Urteil des Oberlandesgerichts München in der Schadenersatzklage von Eisschnelllauf-Olympiasiegerin Claudia Pechstein gesprochen. Wie Richterin und BGH-Präsidentin Bettina Limperg nach mehr als zweistündiger Verhandlung vor dem Kartellsenat mitteilte, werde das Urteil am 7. Juni verkündet.

