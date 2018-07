Straßburg (AFP) Die Dienstleistungen in den rund 330 Seehäfen der EU sollen künftig effizienter und kostengünstiger werden. Darauf zielt ein neuer Gesetzentwurf ab, dem das Europaparlament am Dienstag in erster Lesung grundsätzlich zugestimmt hat. Damit können nun die Verhandlungen mit dem Rat der 28 EU-Staaten beginnen.

