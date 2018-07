Straßburg (AFP) Das Europaparlament hat besondere Maßnahmen zum Schutz weiblicher Flüchtlinge gefordert. Während des Asylverfahrens solle beispielsweise sichergestellt werden, dass es für Frauen in Flüchtlingsunterkünften eigene Schlafräume und sanitäre Anlagen gebe, verlangte das Parlament am Dienstag in einer Entschließung. Notwendig sei auch eine auf Frauen ausgerichtete Gesundheitsversorgung, etwa pränatale oder postnatale Betreuung.

