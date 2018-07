Los Angeles (dpa) - Charlie Sheen (50) und Whoopi Goldberg (60) stehen gemeinsam vor der Filmkamera. Wie das US-Branchenblatt "Variety" am Montag berichtete, haben die beiden Stars Hauptrollen in dem Terror-Drama "Nine Eleven" übernommen.

Der Film dreht sich um fünf Menschen, die bei den Terroranschlägen vom 11. September 2001 auf das New Yorker World Trade Center in einem Fahrstuhl feststeckten. Martin Guigui führt bei dem Independent-Action-Drama Regie. Die Dreharbeiten laufen in dieser Woche in Kalifornien an.

Er fühle sich mit dem Stoff des Films "tief verbunden" und er freue sich, mit seiner guten Freundin Whoopi Goldberg zu arbeiten, teilte Sheen, ein gebürtiger New Yorker, mit.

Sheen, durch die TV-Serien "Anger Management" und "Two And A Half Men" bekannt, hatte im vorigen November seine HIV-Infektion öffentlich gemacht. Zuletzt spielte er in dem Kinofilm "Machete Kills" (2013) mit.

Goldberg ist mit Filmen wie "Sister Act - Eine himmlische Karriere" oder "Die Farbe Lila" berühmt geworden und ist heute in den USA hauptsächlich als Ko-Moderatorin der Talkshow "The View" tätig.

