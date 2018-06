Paris (AFP) Mit großer Mehrheit hat die französische Nationalversammlung für eine weitgehende Gesetzesverschärfung bei der Terrorismusbekämpfung gestimmt. Die Abgeordneten billigten am Dienstag in erster Lesung eine Gesetzesreform zum "Kampf gegen das organisierte Verbrechen, den Terrorismus und deren Finanzierung". Damit werden Polizei und Staatsanwaltschaft dauerhaft umfangreiche Befugnisse eingeräumt, die denen in Zeiten des Ausnahmezustands ähneln.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.