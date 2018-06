München (SID) - Erik Meijer sieht die Aufgabe von Niko Kovac als Chefcoach beim Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt als Reifeprüfung für den kroatischen Ex-Nationalspieler Niko Kovac an. "Das ist eine schwere Aufgabe für ihn und ein guter Test, um zu sehen, ob er die Reife hat, das zu schaffen", sagte Meijer, der mit den Brüdern Niko und Robert in den 90er-Jahren bei Bayer Leverkusen spielte, bei Sky Sport News HD.

Meijer weiter: "Niko ist jemand, der überlegt zur Sache geht, als Stratege gilt. Als wir damals zusammengespielt haben, hat er noch studiert. Das sagt einiges über ihn aus. Er will sich weiter prüfen als Mensch." Den Brother Act sieht Meijer durchaus positiv: "Niko war der seriöse, Robert hat alles ein bisschen locker genommen. Er sucht das Zwischenmenschliche, geht auf die Spieler zu und sucht das Gespräch. Ich vermute, dass sie nicht so viel sagen, sondern sich nur anschauen müssen, um zu wissen, was der andere meint. Das hat sicher große Vorteile."