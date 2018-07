Hamburg (SID) - Zwei Spiele, mindestens ein Sieg: Bundestrainer Jakob Vestergaard will mit den deutschen Handballerinnen in den beiden Qualifikationsspielen gegen den WM-Siebten Frankreich einen großen Schritt auf dem Weg zur EM am Jahresende in Schweden (4. bis 18. Dezember 2016) machen.

"Unser Ziel gegen Frankreich ist mindestens ein Sieg", sagte Vestergaard vor dem ersten Duell am Mittwoch (19.30 Uhr). Das Rückspiel steigt am Samstag (20.00 Uhr/beide live bei Sportdeutschland.tv) im französischen Nimes.

Deutschland und Frankreich liegen mit je 4:0 Punkten zurzeit an der Spitze der Qualifikationsgruppe 7 vor den noch punktlosen Mannschaften aus Island und der Schweiz. Nur die ersten beiden Teams qualifizieren sich für die EM.

Für die Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB) geht es in den Partien gegen Frankreich auch um die Revanche für das deutlich verlorene Gruppenspiel bei der WM im Dezember (20:30). "Frankreich ist eine Weltklasse-Mannschaft, aber wir sind deutlich besser, als es das Ergebnis in Kolding zeigt", sagte Vestergaard: "Wir spielen, um zu siegen."

Das DHB-Aufgebot für die EM-Qualifikation gegen Frankreich:

Tor: Katja Kramarczyk (HC Leipzig), Clara Woltering (Borussia Dortmund), Dinah Eckerle (Thüringer HC)

Linksaußen: Franziska Müller (HSG Blomberg-Lippe), Lone Fischer (Buxtehuder SV)

Rückraum links: Xenia Smits (Metz HB/Frankreich), Shenia Minevskaja (HC Leipzig), Saskia Lang (HC Leipzig), Angie Geschke (VfL Oldenburg)

Rückraum Mitte: Kim Naidzinavicius (Bayer Leverkusen), Anna Loerper (TuS Metzingen)

Rückraum rechts: Anne Hubinger (HC Leipzig), Susann Müller (SG BBM Bietigheim), Jennifer Rode (Bayer Leverkusen), Isabell Klein (Buxtehuder SV)

Rechtsaußen: Alexandra Mazzucco (HC Leipzig), Stella Kramer (Borussia Dortmund)

Kreis: Luisa Schulze (HC Leipzig), Julia Behnke (TuS Metzingen), Meike Schmelzer (Thüringer HC)

Reserve: Anna Monz (HSG Blomberg-Lippe/Tor), Kim Birke (VfL Oldenburg)