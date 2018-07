Paris (AFP) Die Gabe, in komplexen Sätzen miteinander zu kommunizieren, ist offenbar nicht nur dem Menschen vorbehalten: Wie ein Forscherteam in Japan herausfand, beherrscht eine Meisenart, die sogenannte Japanmeise, das Kommunizieren in einer Art von Sätzen. Dabei ergeben die Töne, je nachdem in welcher Reihenfolge die Tiere sie aussenden, einen bestimmten Sinn für die Artgenossen. Veröffentlicht wurde die Studie am Dienstag im Magazin "Nature Communications".

