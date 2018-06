Kuala Lumpur (dpa) – Der mit Spannung erwartete neuen Zwischenbericht der MH370-Ermittler enthält keine neuen Erkenntnisse. Aus dem nur dreiseitigen Dokument, das der dpa vorliegt, geht nicht hervor, warum Flug MH370 vor zwei Jahren vom Radar verschwand und was sich an Bord abgespielt haben könnte. Der Chefermittler will den Bericht um 08.00 MEZ in Malaysia verlesen. Die Maschine war am 8. März 2014 mit 239 Menschen an Bord auf dem Weg von Kuala Lumpur nach Peking verschwunden. Nach dem Wrack wird bis heute gesucht.

