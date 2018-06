München (dpa) - Die britische Schauspielerin Liz Hurley (50) liebt Weißwürste und Dirndl. "Ich bin schon oft in München gewesen, und jedes Mal esse ich eine Menge Würste. Auch morgen esse ich eine Weißwurst zum Frühstück - das habe ich schon geplant", sagte Hurley am Montagabend am Rande der People Style Awards in München.

Aber auch die bayerische Tracht habe es ihr angetan. Ihrem Sohn habe sie bei einem vorherigen Besuch schon eine Lederhose gekauft, nur sie selbst sei bisher leer ausgegangen. "Ich glaube, ich muss zum Oktoberfest wiederkommen. Nur, um ein Dirndl zu tragen."

Hurley wurde mit dem erstmals in Deutschland verliehenen Award in der Kategorie Style International ausgezeichnet.