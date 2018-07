London (dpa) - Der frühere Rolling-Stones-Bassist Bill Wyman ist an Prostata-Krebs erkrankt. Er sei in Behandlung und es sei zu erwarten, dass er sich vollständig erholen wird, da der Krebs im Frühstadium erkannt wurde, teilte ein Sprecher mit. Die Familie des 79-jährigen Briten bat in einem Statement um Privatsphäre. Wyman war von 1962 bis 1993 Mitglied bei den Stones und macht seit 1996 Musik mit seiner eigenen Gruppe, den Bill Wyman's Rhythm Kings. Den letzten Auftritt mit den Stones hatte er zum fünfzigjährigen Bestehen 2012.

