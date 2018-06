Scharapowa macht positiven Dopingtest öffentlich

Los Angeles (dpa) - Die russische Weltklasse-Spielerin Maria Scharapowa ist positiv auf Doping getestet worden. Während der Australian Open in diesem Jahr sei eine mittlerweile verbotene Substanz in ihrem Körper gefunden worden, sagte die 28 Jahre alte Tennisspielerin am Montag in Los Angeles. "Ich habe einen großen Fehler gemacht", räumte die Weltranglisten-Siebte ein. Vom Tennis-Weltverband ITF wurde sie vorläufig suspendiert. Auf die Öffnung der B-Probe werde sie nach Angaben ihres Anwalts John Haggerty in der "New York Times" verzichten.

Dämpfer im Spitzenspiel für RB Leipzig - 1:2 beim SC Freiburg

Freiburg (dpa) - Zweitliga-Spitzenreiter RB Leipzig hat auf dem Weg in die Fußball-Bundesliga einen kleinen Rückschlag hinnehmen müssen. Bei starkem Schneefall verloren die Sachsen das Spitzenspiel am Montagabend beim SC Freiburg mit 1:2 (0:1). Auf dem extrem schwer zu bespielenden Rasen im Schwarzwaldstadion nutzten Vincenzo Grifo (10. Minute) und Florian Niederlechner (68.) zwei der wenigen Torchancen für die entscheidenden Treffer. Kapitän Dominik Kaiser (56.) erzielte nur den zwischenzeitlichen Ausgleich für die Gäste, die nun nur noch drei Punkte Vorsprung auf die Breisgauer haben.

Hecking erwägt Rotation beim Champions-League-Spiel gegen Gent

Wolfsburg (dpa) - Wolfsburgs Trainer Dieter Hecking erwägt beim Champions-League-Spiel am Dienstag gegen den belgischen Meister KAA Gent eine Personalrochade. "Ich muss mir ernsthaft überlegen, ob ich eine paar frische Leute bringe", sagte der Coach des Fußball-Bundesligisten vor dem Achtelfinal-Rückspiel. Die Anstrengung der jüngsten Spiele "kann ein Faktor sein", erklärte der VfL-Trainer. "Wir werden die nächsten Stunden genau hinschauen", kündigte Hecking an: "Wir haben viel Kraft gelassen." Zuletzt waren mehrere Spieler nach Verletzungen in den Kader zurückgekehrt und hatten kaum Zeit zur Regeneration. Der VfL hat eine gute Ausgangslage, weil er das Hinspiel in Gent 3:2 gewonnen hatte.

Paris-Nizza: Geschke als Achter bester Deutscher auf erster Etappe

Vendôme (dpa) - Die deutschen Topsprinter Marcel Kittel und André Greipel konnten bei der ersten Etappe der diesjährigen Tour Paris - Nizza in den Kampf um den Tagessieg nicht eingreifen. Nach 198 Kilometern von Condé-sur-Vesgre nach Vendôme war am Montag der Franzose Arnaud Demare der Schnellste vor dem Briten Ben Swift. Der Berliner Simon Geschke vom Team Giant-Alpecin kam als bester deutscher Radprofi auf Platz acht ins Ziel. Der Australier Michael Matthews, der am Vortag den Prolog der 74. Auflage der traditionellen Fernfahrt für sich entschieden hatte, behält als Tagesfünfter die Gesamtführung.

Wimbledonsieger Stich über Zverev: "Match, aus dem er lernen muss"

Hannover (dpa) - Der ehemalige Wimbledonsieger Michael Stich hat die glatte Davis-Cup-Niederlage von Alexander Zverev als Teil eines wichtigen Lernprozesses bezeichnet. "Er braucht noch Zeit. Er wird in seiner Karriere noch viele Matches verlieren. Das ist ein Match, aus dem er lernen muss", sagte der Davis-Cup-Champion von 1993 am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Der 18 Jahre alte Zverev hatte am Sonntag in der Erstrunden-Partie gegen Tschechien beim Stand von 2:2 das entscheidende Einzel gegen Lukas Rosol 2:6, 3:6, 1:6 verloren. Durch die Niederlage müssen die deutschen Tennis-Herren im September in den Playoffs gegen den Abstieg aus der Weltgruppe kämpfen.

Venezuelas Ex-Fußballchef Esquivel an die USA ausgeliefert

Genf (dpa) - Der ehemalige Präsident des venezolanischen Fußballverbandes (FVF) ist am Montag in die USA ausgeliefert worden. Das teilte das Schweizer Justizministerium mit. Der in der Schweiz inhaftierte frühere Fußball-Funktionär wurde demnach von zwei amerikanischen Polizeibeamten auf dem Flug von Zürich nach New York begleitet. Esquivel, der seit 1988 an der Spitze des FVF stand, wurde Ende Mai 2015 mit anderen Fußball-Funktionären in Zürich festgenommen. Ihm wird vorgeworfen, beim Verkauf von Vermarktungsrechten für die Copa America bestechlich gewesen zu sein.

Russische Eistänzer verpassen WM wegen positiven Dopingtests

Moskau (dpa) - Die ehemalige Eistanz-Europameisterin Jekaterina Bobrowa aus Russland ist positiv auf Doping getestet worden und darf nicht bei den Weltmeisterschaften Ende März in Boston teilnehmen. Bobrowa bestätigte dies am Montag der russischen Agentur R-Sport. Zusammen mit ihrem Partner Dmitri Solowijew gewann sie im Januar EM-Bronze. Danach wurde bei der Moskauerin das Herzmittel Meldonium nachgewiesen, das seit dem 1. Januar auf der Verbotsliste der Welt-Anti-Doping-Agentur WADA steht und früher in der Sowjetunion häufig als Dopingmittel benutzt wurde. Es ist ein hormonelles Präparat, das die physische Ausdauer erhöhen soll.

Ringer-Weltmeister Stäbler wechselt von Nendingen nach Weingarten

Musberg (dpa) - Ringer-Weltmeister Frank Stäbler wechselt zur kommenden Saison vom ASV Nendingen zum Liga-Rivalen SV Germania Weingarten. "Weingarten hat mir über eine längere Zeit eine gute sportliche Perspektive geboten", begründete der 26-Jährige aus dem baden-württembergischen Musberg am Montag seine Entscheidung. Der Spezialist im griechisch-römischen Stil war in den vergangenen drei Jahren dreimal Deutscher Meister mit dem ASV Nendingen geworden, zuletzt besiegte Nendingen im Finale den Rivalen aus Weingarten. Nendingen war in den vergangenen Tagen wegen Ermittlungen der Doping-Schwerpunktstaatsanwaltschaft in die Schlagzeilen geraten.

Drittligist Wehen Wiesbaden trennt sich von Trainer Demandt

Wiesbaden (dpa) - Der vom Abstieg bedrohte SV Wehen Wiesbaden hat auf die sportliche Krise in der 3. Fußball-Liga reagiert und sich von Trainer Sven Demandt getrennt. Die Hessen reagierten damit auf die Negativserie von sechs sieglosen Spielen und das Abrutschen auf den 16. Platz. Ein Nachfolger für den früheren Bundesligaprofi, der einen Vertrag bis zum Sommer 2017 besitzt, steht noch nicht fest. Vorerst werden Bernd Heemsoth und Steffen Vogler das Training leiten. Das teilte der Verein am Montag mit.