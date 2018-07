Niko Kovac neuer Trainer bei Eintracht Frankfurt

Frankfurt/Main (dpa) - Niko Kovac ist neuer Trainer von Eintracht Frankfurt. Der 44-Jährige tritt beim Fußball-Bundesligisten die Nachfolge von Armin Veh an, vom dem sich der Verein am Sonntag nach sieben Spielen ohne Sieg getrennt hatte. Kovac erhält bei den Hessen nach Angaben des Clubs vom Dienstag einen Vertrag bis zum 30. Juni 2017, der nur für die erste Liga gültig ist. Die Frankfurter belegen derzeit den Relegationsplatz 16. Als Co-Trainer bringt Kovac seinen Bruder Robert mit.

Tomas Oral wird neuer Trainer des Karlsruher SC

Karlsruhe (dpa) - Tomas Oral wird in der kommenden Saison neuer Trainer des Fußball-Zweitligisten Karlsruher SC. Der bisherige Coach des Liga-Konkurrenten FSV Frankfurt habe beim KSC einen Vertrag bis zum 30. Juni 2019 unterschrieben, teilte der Club am Dienstag mit. Oral wird damit Nachfolger vom Markus Kauczinski, der den Verein am Saisonende auf eigenen Wunsch verlassen wird.

Blatter zu Aussage im WM-Skandal bereit: "Ein deutsches Problem"

Zürich (dpa) - Ex-FIFA-Präsident Joseph Blatter wäre zu einer Aussage im Skandal um das deutsche Sommermärchen nun doch bereit. "Ich habe mich nicht geäußert, denn ich war ja der Präsident. Jetzt kann ich sagen, was ich weiß", sagte Blatter der Deutschen Presse-Agentur vor seinem 80. Geburtstag am Donnerstag. Die Behauptung von Franz Beckenbauer, die FIFA habe im Vorfeld der WM 2006 einen Vorschuss von 10 Millionen Franken für einen späteren WM-Zuschuss verlangt, wies Blatter erneut zurück.

Gladbachs Kapitän Martin Stranzl beendet im Sommer seine Karriere

Mönchengladbach (dpa) - Borussia Mönchengladbachs langjähriger Mannschaftskapitän Martin Stranzl beendet im Sommer seine aktive Karriere und wird dem Club in anderer Funktion wohl weiter zur Verfügung stehen. "Das war keine einfache Entscheidung. Aber ich musste auf die Zeichen und die Signale des Körpers reagieren", sagte der 56-malige österreichische Nationalspieler am Dienstag in einer Pressekonferenz.

Bundesgerichtshof entscheidet am 7. Juni im Fall Pechstein

Karlsruhe (dpa) - Der Bundesgerichtshof in Karlsruhe hat am Dienstag noch kein Urteil zur Revision des Eislauf-Weltverbandes ISU gegen das Urteil des Oberlandesgerichts München in der Schadenersatzklage von Eisschnelllauf-Olympiasiegerin Claudia Pechstein gesprochen. Wie Richterin und BGH-Präsidentin Bettina Limperg in der Verhandlung vor dem Kartellsenat mitteilte, wird das Urteil am 7. Juni (09.00 Uhr) verkündet.

Kulischnikow positiv auf Doping getestet - Ihle hofft auf WM-Medaille

Moskau (dpa) - Nach dem Doping-Skandal um Weltklasse-Tennisspielerin Maria Scharapowa sind russischen Medien zufolge zwei weitere Spitzensportler des Landes positiv auf Meldonium getestet worden. Der fünffache Sprint-Weltmeister im Eisschnelllauf, Pawel Kulischnikow, sowie der Olympiasieger im Shorttrack, Semjon Jelistratow, seien vorläufig suspendiert worden, meldete die Agentur R-Sport unter Berufung auf informierte Kreise am Dienstag.

Deutschland-Tour wird wiederbelebt - ASO kooperiert mit BDR

Berlin (dpa) - Die Deutschland-Tour für Radprofis wird wiederbelebt. Der Tour-de-France-Veranstalter ASO hat die Rechte des Bundes Deutscher Radfahrer (BDR) daran übernommen. Die Neuauflage soll 2017 oder 2018 starten, wie beide Parteien am Dienstag bestätigten. Die Kooperation ist über zehn Jahre angelegt. Die vorerst letzte Deutschland-Tour fand 2008 statt.

Weinauge erreicht kleines Finale bei Ringer-EM

Riga (dpa) - Ringerin Nadine Weinauge vom KSK Furtwangen hat bei der Europameisterschaft in Riga das kleine Finale um Bronze erreicht. In der Hoffnungsrunde der Kategorie bis 63 Kilogramm schulterte sie am Dienstag die Rumänin Kriszta Tunde Incze nach 2:49 Minuten und kämpft am Abend gegen die Ungarin Marianna Sastin um eine Medaille.

Biathlet Birnbacher beendet Karriere nach WM



Oslo (dpa) - Andreas Birnbacher will seine Biathlon-Karriere nach den Weltmeisterschaften in Oslo beenden. Dies kündigte der 34-Jährige am Dienstag in Oslo an. Der Schlechinger ist für den Einzel-Wettbewerb am Donnerstag vorgesehen. Auch könnte er noch die Qualifikation für den Massenstart am Sonntag noch schaffen. "Am Sonntag ist definitiv meine Karriere zu Ende. Es ist wichtig, dass ich die Biathlon-Bühne mit einem positiven Gefühl verlassen kann", sagte Birnbacher. Er will nun die Trainer-Laufbahn einschlagen.