Islamabad (AFP) Bei Luftangriffen in den Stammesgebieten im Nordwesten Pakistans an der Grenze zu Afghanistan hat die Armee nach eigenen Angaben mindestens 21 radikale Islamisten getötet. Die Attacken hätten Taliban-Kämpfern in der Stammesregion Nord-Waziristan gegolten, teilte ein Sprecher des pakistanischen Militärs am Dienstag mit. Demnach wurden die Angriffe am Montag gestartet und dauerten an.

