Genf (AFP) In der Schweiz sind 15 von den italienischen Behörden gesuchte mutmaßliche Mitglieder der Mafiaorganisation 'Ndrangheta verhaftet worden. Sie seien inhaftiert und warteten nun auf ihre Auslieferung, teilte das Schweizer Justizministerium am Dienstag mit. Demnach wurden zwölf der Italiener im Kanton Thurgau, einer im Kanton Zürich und zwei im Kanton Wallis verhaftet. Zwei Schweizer Staatsbürger wurden ebenfalls in dem Zusammenhang festgenommen.

