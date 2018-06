Mogadischu (AFP) Die islamistische Shebab-Miliz hat Angaben des US-Militärs über die Zahl der bei einem Luftangriff in Somalia getöteten Kämpfer zurückgewiesen. Bei dem Einsatz am Wochenende seien "mehrere Mitglieder der Mudschaheddin zu Märytrern geworden", erklärte der Shebab-Kommandeur Scheich Ibrahim Abu Ahmed am Dienstag. Die Darstellung des Pentagons, wonach das US-Militär mehr als 150 Shebab-Kämpfer getötet habe, sei aber "völlig falsch".

