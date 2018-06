Genf (AFP) Die neuen Friedensgespräche zur Beilegung der Syrien-Krise werden nach Angaben der UNO substanziell erst am kommenden Montag beginnen. Eine Sprecherin des Syrien-Sondergesandten Staffan de Mistura sagte am Dienstag, ab Mittwoch stünden der UN-Vermittler und sein Team in Genf zwar "bereit, alle Teilnehmer zu empfangen". Es werde zunächst "vorbereitende Treffen" geben, bevor "substanzielle Diskussionen" anstünden, sagte Jessy Chahine.

