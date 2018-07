Nürnberg (dpa) - Wenn es um ihren Urlaub geht, sitzt das Geld bei deutschen Verbrauchern noch lockerer als bei anderen Konsumausgaben.

"Im Vergleich zu sonstigen Anschaffungen genießt Urlaub die höchste Priorität", berichtet das Marktforschungsunternehmen GfK am Dienstag in Nürnberg im Vorfeld der Internationalen Tourismusbörse (ITB) in Berlin. Dieser Trend werde sich auch 2016 fortsetzen. Die GfK beruft sich dabei auf eine monatliche Befragung von 2000 Verbrauchern in Deutschland.

Bislang lägen die Buchungen für Sommerurlaube noch unter dem Vorjahresniveau. "Das liegt an der Verunsicherung vieler Urlauber angesichts der Terrorgefahr, an ihrer Ausgabefreudigkeit liegt es nicht", betont die GfK-Reise- und Logistik-Expertin Dörte Nordbeck in einer Mitteilung.

So sei auffällig, dass sich derzeit teure Reisen ab 3000 Euro pro Person besonders gut verkauften. In diesem Segment liege das Buchungsvolumen schon jetzt über dem des vergleichbaren Vorjahreszeitraums. Seit Jahren stiegen vor allem die Ausgaben für Fernreisen und Kreuzfahrten.

