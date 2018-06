Istanbul (AFP) In der türkischen Grenzstadt Kilis ist erneut ein Mensch durch den Einschlag einer aus Syrien abgefeuerten Rakete getötet worden. Wie türkische Medien unter Berufung auf den Bürgermeister der Stadt berichteten, wurden zwei weitere Menschen bei dem Vorfall am Dienstag verletzt. Laut der Nachrichtenagentur Dogan wurden insgesamt acht Raketen aus einem unter Kontrolle der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) stehenden Gebiet abgefeuert. Die türkische Armee habe das Feuer erwidert.

