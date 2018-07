Washington (AFP) US-Vizepräsident Joe Biden hat Russland aufgefordert, die inhaftierte ukrainische Kampfpilotin Nadja Sawtschenko umgehend freizulassen. Sawtschenko werde bereits seit 2014 "unrechtmäßig" in Russland festgehalten und stehe dort wegen "erfundener Anschuldigungen" vor Gericht, erklärte Biden am Montag (Ortszeit) in Washington. Russland verstoße mit seinem Vorgehen gegen Sawtschenko gegen die Minsker Friedensverträge zum Ukraine-Konflikt. "Sie sollte sofort freigelassen werden", forderte Biden.

