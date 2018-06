Washington (AFP) Die USA wollen erstmals Opferzahlen ihres umstrittenen Drohnenprogramms bekanntgeben. In den kommenden Wochen würden die geschätzten Zahlen "außerhalb von aktiven Kampfgebieten" getöteter Kämpfer und Zivilisten durch unbemannte Kampfflugzeuge weltweit seit 2009 veröffentlicht, sagte die Anti-Terror-Beraterin von Präsident Barack Obama, Lisa Monaco, am Montag (Ortszeit) in Washington. Von da an werde es künftig regelmäßig einmal im Jahr eine Mitteilung zu den Opferzahlen von US-Drohnenattacken geben.

