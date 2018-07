Mainz (dpa) - Die Landtagswahl am kommenden Sonntag in Rheinland-Pfalz ist nach Ansicht von SPD-Chef Sigmar Gabriel keine heimliche Bundestagswahl. "Zuallererst ist es eine Landtagswahl, und hier steht die Politik der Landesregierung zur Abstimmung", sagte Gabriel bei einem Besuch eines sozialen Wohnprojekts in Mainz. "Ich glaube, dass wir eine gigantische Chance haben, hier mal zu zeigen, dass sich politische Leistung auch lohnt." Wenn sich Leistung in der Politik lohne, "dann bleibt Malu Dreyer Ministerpräsidentin", sagte Gabriel.

