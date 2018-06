Gießen (SID) - Die Frankfurt Skyliners liegen in der Basketball-Bundesliga weiter klar auf Play-off-Kurs. Im Hessen-Derby bei den Giessen 46ers setzten sich die Frankfurter am Mittwochabend souverän mit 86:61 (45:38) durch und belegen nun punktgleich mit den MHP Riesen Ludwigsburg den vierten Rang (beide 34:14). Für den Tabellenneunten Giessen (24:24) war es nach zuletzt vier Siegen in Serie im Kampf um die Play-offs ein herber Dämpfer.

Für Frankfurt ragte vor 3687 Zuschauern Jordan Theodore mit 27 Punkten heraus, aufseiten der Gastgeber war Eric Palm mit 13 Zählern bester Werfer.