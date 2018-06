Frankfurt/Main (AFP) Die US-Gewerkschaft United Auto Workers (UAW) geht hart mit Volkswagen ins Gericht. VW agiere sowohl in der Manipulationsaffäre als auch im Umgang mit Gewerkschaften in den USA zum "eigenen Schaden", sagte UAW-Sekretär Gary Casteel der Nachrichtenagentur AFP. Casteel hielt sich in dieser Woche in Deutschland auf, um mit der IG Metall über die Situation im Volkswagen-Werk in Chattanooga im US-Bundesstaat Tennessee zu sprechen.

