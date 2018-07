Paris (AFP) Zwei in Österreich inhaftierte Flüchtlinge sind als Dschihadisten identifiziert worden. Der Verdacht habe sich bestätigt, dass die beiden am 10. Dezember in einem Flüchtlingsheim in Salzburg festgenommenen Verdächtigen Dschihadisten seien, verlautete am Mittwoch aus informierten Kreisen. Bei den Männern, die Ende November in Salzburg eingetroffen waren, handelt es sich demnach um einen 28-jährigen Algerier und einen 34-jährigen Pakistaner.

