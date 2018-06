Berlin (AFP) Ungeachtet der anhaltenden Kontroversen um die Flüchtlingspolitik kann Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) dem neuen "Stern-RTL-Wahltrend" zufolge ihre Beliebtheit wieder steigern. Wenn die Spitze des Kanzleramts direkt gewählt werden könnte, würden sich jetzt 50 Prozent der Wahlberechtigten für Angela Merkel entscheiden, heißt es in der am Mittwoch veröffentlichten Umfrage. Das ist der bislang höchste Wert, den die Regierungschefin bei der Umfrage in diesem Jahr erzielt hat.

